Большая премьера: в Сыктывкаре начали показ фильма «Шугалей-2»

Среди рядовых зрителей в зале присутствовали политики, руководители местных СМИ и актеры.

В 2019 году Максим Шугалей и его напарник Самер Суэйфан отправились в Ливию для проведения социального исследования. Там ученые были похищены ливийскими террористами и заточены в тюрьму «Митига». Вот уже больше года они остаются там без малейшей надежды на спасение. Вызволить наших соотечественников пытались российские власти, но тщетно.

Эта история легла в основу сюжета фильма «Шугалей». Премьера первой части состоялась весной этого года. Сейчас же стартовала демонстрация второй. В Сыктывкаре на долгожданную премьеру позвали врио главы Коми Владимира Уйбу, главу города Наталью Хозяинову, депутата Госдумы Ольгу Севастьянову, члена Совфеда Дмитрия Шатохина, председателя республиканского госсовета Надежду Дорофееву, представителя от партии «Родина» Марину Костычеву, а также представителей медиасферы. С личным визитом на премьерный показ прибыл и исполнитель главной роли Кирилл Полухин.

Стоит отметить, что выхода фильма «Шугалей-2» ждали многие зрители. Так, по данным интернет-портала «Кинопоиск» 97% пользователей хотели бы посмотреть премьеру. Стоит отметить, что первая часть была удостоена хороших отзывов кинокритиков и получила оценку в 6,5 балла.