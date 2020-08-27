Разгуливающие по улице голые мужчины удивили жителей Сочи

Сегодня, 09:26

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Разгуливающие по улице голые мужчины удивили жителей Сочи

На курорте в Сочи два мужчины разгуливали по городу абсолютно голые. Местные жители были шокированы от внешнего вида отдыхающих. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Телетайп Краснодара».

Девушки в бикини на улицах города и семьи в купальниках в супермаркетах давно стали привычным делом для постоянных жителей Сочи. Однако даже обитатели города были шокированы новым гостям курорта.

Случайным образом на видео засняли двоих туристов, которые прогуливались по улице города совсем без одежды. Забавно, что мужчины надели нижнее белье себе на голову, видимо, чтобы не обгореть на солнце.

Горожане с возмущением заявили, что за такое поведение нужно выписывать штрафы. В борьбе с «нудистами» уже участвуют и работники торговли. На входе в некоторых магазинах висят таблички, где сказано, что люди в пляжной одежде не будут обслужены. Местные жители поддерживают такие методы. Одна из горожанок рассказывает, что как-то вышла за хлебом, а перед ней — «огромное волосатое туловище», которое идет с пляжа. Покупать продукты после увиденного желание отпало.

Обращаясь непосредственно к закону, стоит отметить, что в КоАП есть статья 20.21, которая подразумевает наказание за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, а также за поведение, оскорбляющее общественную нравственность и человеческое достоинство. Поэтому любителям погулять нагишом грозит штраф от 500 до 1500 рублей или арест до 15 суток.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи обнаженные туристки прокатились в лифте. Это вызвало недовольство местных жителей, которое позже они высказали в соцсетях.

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