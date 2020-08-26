Неудачно выпущенная ракета ЗРС С-400 упала на военных

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Неудачно выпущенная ракета ЗРС С-400 упала на военных
Неудачно выпущенная ракета ЗРС С-400

Ракета ЗРС С-400, которую неудачно выпустили на международных военных учениях, упала на военнослужащих.

В иностранных СМИ уже не в первый раз мелькает информация, бросающая тень на российские вооруженные силы, представляя их в невыгодном свете. Так, недавно в украинском издании InfoResist промелькнула информация: на учениях была неудачно запущена ракета комплекса С-400 «Триумф».

По мнению авторов статьи, казус произошел 26 августа в рамках шестых Армейских международных игр, на полигоне Ашулук Астраханской области. На другом интернет-ресурсе с материалами довольно сомнительного свойства, написали, что эта ракета вроде как сначала поднялась вверх на несколько метров, а потом упала на солдат. Обозреватели первоисточника ссылаются на Instagram-аккаунт фотографа Европейского пресс-фотоагентства Юрия Кочеткова. Спустя немного времени его страница была уже удалена. Правда, снимок успел разойтись по сети и сейчас распространяется в Твиттер.

Подробности неудачного пуска не раскрываются. Неизвестно и о том, получил ли кто-то нибудь из пострадавших ранения.

Однако многие читатели не восприняли подобную новость всерьез. Многие разглядели на снимке пусковую установку на базе автомобиля КрАЗ, и это мигом вызвало сомнения в правдивости материала.

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