В Волгоградской области разрешили не водить детей в садик и школу

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В Волгоградской области разрешили не водить детей в садик и школу

28 августа состоялся ежедневный брифинг по ситуации с Covid-19 в Волгоградской области, где рассказали о предстоящих изменениях в новом учебном году.

Лариса Савина, которая является председателем комитета образования, науки и молодёжной политики, напомнила об отмене массовых мероприятий до конца года. В частности, под запретом находятся утренники, линейки и утренние построения. Преподавательскому составу рекомендуется носить маски и использовать защитные экраны. Учителя преклонного возраста имеют право уйти на самоизоляцию, в отдельных случаях им могут предложить дистанционное проведение факультативов. Однако в период пандемии в Волжском ни один преподаватель старше 60 лет не отправился на самоизоляцию.

Также обсуждалось посещение учреждений родителями. Было принято решение не впускать их в помещения, а собрания проводить в режиме онлайн.

Председатель заявила, что родители могут не водить детей в садики, если у них не будет такой возможности, место за ними будет сохранено, однако оплачивать этот период им не придётся. Такую же возможность предоставили и родителям школьников. При необходимости разрешается перевести ребенка как на домашнее, так и на смешанное обучение. Для этого необходимо составить заявление на имя директора учреждения. Однако Лариса Савина напомнила о том, что самой эффективной формой обучения все так же остается очная.

По данным Волжский.ру, в школах теперь не будет звонков на урок и с урока. Каждый класс будет учиться по своему графику. Формат перемены также немного видоизменится. Время для отдыха останется, но проводить его будут так, чтобы ученики разных классов не контактировали между собой. Кабинеты в это время будут проветриваться.

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