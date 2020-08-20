Патологоанатомы объяснили оживание «умерших» пациентов в российских моргах

Недавно в одной из больниц Курской области произошел курьез. Там 81-летнюю умершую поместили в морг. В какой-то момент женщина очнулась, перепугав персонал. Как выяснилось, она была жива, хотя врачи поторопились констатировать смерть. Но спустя некоторое время женщина все же скончалась.

По словам патологоанатома Михаила Лериковского, для окончательной констатации смерти, пациента необходимо подключить к специальному прибору, который измеряет пульс.

При проведении теста должна присутствовать комиссия из трех человек. Как говорится в указе Минздрава РФ от 20 декабря 2001 года, основанием для признания человека мертвым является диагноз о смерти мозга. Умершему проводят электроэнцефалограмму, чтобы узнать, насколько активен мозг. Констатируют смерть лишь после того, как молчание мозга сохраняется в течение получаса. Но беда в том, что российские больницы, как правило, таким оборудованием не располагают. Обычно пациента кладут в помещение и затем на протяжении двух часов отслеживают появление трупных пятен и признаков окоченения. Отправить предполагаемого умершего в морг раньше - это просто халатность, заметил врач.

В моргах большой поток и некоторые больницы не перепроверяют показатели, заметил эксперт. Он также рассказал, что порой мертвым могут счесть человека в состоянии сильного опьянения, так как организм в этом случае замедляет процессы жизнедеятельности и даже до полного стихания пульса и сердцебиения, пишет Московский Комсомолец .

Направлять тело в морг сразу нельзя, поскольку там низкая температура, а жизненные процессы в холоде замедляются. В свою очередь патологоанатом Владимир Михайлюк отмечает, что иногда за смерть могут принять тяжелую кому. Такое состояние еще называют «летаргическим сном», когда у человека замедляются все жизненные процессы.