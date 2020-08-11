Опрос российских врачей продемонстрировал их недоверие к вакцине от коронавируса

Сегодня, 15:25

Ольга Громова

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Опрос российских врачей продемонстрировал их недоверие к вакцине от коронавируса

Российские врачи в большинстве своем не готовы пока сделать прививку от коронавирусной инфекции посредством созданной в центре Гамалеи вакцины. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Справочник врача», сообщил РБК.

В исследовании приняли участие свыше трех тысяч медиков. Из них 52 процента указали, что отказались бы делать прививку, и лишь 24,5 согласились.

С чем связано такое недоверие, поинтересовались у медиков организаторы опроса. Выяснилось, что 66 процентам опрошенных недостаточно сведений об эффективности вакцины. Еще у 48 процентов вызывает сомнение тот факт, что за столь короткое время был разработан эффективный препарат для вакцинации.

20 процентов опрошенных заявили, что намерены рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в своем комментарии РИА Новости заявил, что публикация опроса о недоверии врачей к новой вакцине против COVID-19 - борьба конкурентов за рынок сбыта препарата.

11 августа Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Гражданам она станет доступна с января 2021 года.

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