Прокуратура Петербурга взялась помочь найденному у больницы старику с ампутированными стопами

Сегодня, 10:30

Ольга Громова

0

Image 16+
Прокуратура Петербурга взялась помочь найденному у больницы старику с ампутированными стопами

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга отреагировала на появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что у больницы №14 на улице Косинова нашли старика с ампутированными ступнями. Пожилой человек с забинтованными ногами лежал просто на земле - идти ему было просто некуда.

Надзорное ведомство приступило к проверке, в ходе которой выяснит, как мужчина оказался под больницей и не нарушались ли его права при оказании медицинской помощи.

Прокуратура также даст оценку исполнению уполномоченными лицами законодательства в сфере здравоохранения.

«Фонтанка» сообщила, что старику пришли на помощь неравнодушные петербуржцы. Юрий, водитель троллейбуса, поведал, что видел бездомного в течение пяти лет. Когда же попал ему на глаза в соцсетях пост о том, что старик лежит прямо под больницей и нуждается в помощи, поехал к нему вместе с приятелем.

Когда они прибыли, там уже были медработник и соцработник. Первый предложил мужчине вернуться в медучреждение, но получил отказ. Предложение второго также было отвергнуто.

«Он попросил отвезти его обратно в сквер Галины Старовойтовой», - сообщил Юрий.

С его слов, мужчину, попавшего в беду, зовут Алексей. Документов у него нет. Жилья - тоже. Какое-то время назад он перенес инсульт, а затем из-за гангрены остался без ступней.

Мужчины оставили Алексею теплые одеяла, еду и воду. Еще один доброволец пообещал привезти ему телефон.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ученый из Петербурга рассказал, у кого 100% защита от COVID-19

Вчера, 16:04

У Покровской больницы снова замечена очередь из скорых

Вчера, 15:01

Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Вчера, 14:35

Popular Mechanics: у России будет оружие, которого нет у США

Вчера, 13:15

Пенсионный фонд произвел корректировку пенсий работающим пенсионерам

Вчера, 09:30

НПФ выплатят российским пенсионерам 20 млрд рублей в 2020 году

Вчера, 08:48

В Госдуме обозначили сроки увеличения средней пенсии до 20 тыс. рублей

10-08-2020, 17:47

Ростуризм подготовил рекомендации россиянам, которые собираются в Турцию

8-08-2020, 07:59

80% заболевших коронавирусом медиков в Санкт-Петербурге оставили без выплат

7-08-2020, 15:03

Во Владивостоке мошенник за 93 тыс. рублей помогал девушке «продать душу дьяволу»

7-08-2020, 14:06

В аптеке Москвы продавали настойку на ящерицах как средство от коронавируса

6-08-2020, 22:52

Перелеты в Турцию разрешили слишком рано, уверен депутат Морозов

5-08-2020, 20:21

Роспотребнадзор: осенью в РФ придут три обновленных штамма гриппа

4-08-2020, 09:23

На территории бывшего концлагеря в Псковской области нашли останки более 50 человек

3-08-2020, 17:38

В посольстве Великобритании прокомментировали ограничение действия виз для россиян

3-08-2020, 16:03

Эксперты перечислили главные факторы влияния на рубль в августе

3-08-2020, 14:03

Рошаль пандемию коронавируса назвал репетицией биологической войны

3-08-2020, 10:52

Более 40 рейсов отменили в аэропорту Пулково 3 августа

3-08-2020, 09:30

Нарушителям мер против коронавируса в Петербурге пригрозили крупными штрафами

2-08-2020, 15:17

Количество бронирований в Турцию выросло в 10 раз после открытия границ

1-08-2020, 14:53

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров