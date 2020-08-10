Прокуратура Петербурга взялась помочь найденному у больницы старику с ампутированными стопами

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга отреагировала на появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что у больницы №14 на улице Косинова нашли старика с ампутированными ступнями. Пожилой человек с забинтованными ногами лежал просто на земле - идти ему было просто некуда.

Надзорное ведомство приступило к проверке, в ходе которой выяснит, как мужчина оказался под больницей и не нарушались ли его права при оказании медицинской помощи.

Прокуратура также даст оценку исполнению уполномоченными лицами законодательства в сфере здравоохранения.

«Фонтанка» сообщила , что старику пришли на помощь неравнодушные петербуржцы. Юрий, водитель троллейбуса, поведал, что видел бездомного в течение пяти лет. Когда же попал ему на глаза в соцсетях пост о том, что старик лежит прямо под больницей и нуждается в помощи, поехал к нему вместе с приятелем.

Когда они прибыли, там уже были медработник и соцработник. Первый предложил мужчине вернуться в медучреждение, но получил отказ. Предложение второго также было отвергнуто.

«Он попросил отвезти его обратно в сквер Галины Старовойтовой», - сообщил Юрий.

С его слов, мужчину, попавшего в беду, зовут Алексей. Документов у него нет. Жилья - тоже. Какое-то время назад он перенес инсульт, а затем из-за гангрены остался без ступней.

Мужчины оставили Алексею теплые одеяла, еду и воду. Еще один доброволец пообещал привезти ему телефон.