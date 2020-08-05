Ученый из Петербурга рассказал, у кого 100% защита от COVID-19

Люди, невосприимчивые к коронавирусу, существуют, но выявить их и назвать нереально тяжело. Об этом заявил Арег Тотолян, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора.

Академик РАН пояснил, что плотность контактов, расстояние, а также применение средств индивидуальной защиты также играют свою роль в восприимчивости к вирусу.

Но все же за легким течением коронавируса может быть способность организма выделять интерферон альфа. Это цитокин, который появляется как ответная реакция на вторжение COVID-19.

«Он используется и в качестве профилактики, и в качестве лечения в течение первых двух суток от начала заболевания. Имеется ввиду именно коронавирусом. И у кого-то из людей организм вырабатывает интерферон активнее, а у кого-то гораздо слабее. Это один из теоретических вполне реальных вариантов того, почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусу», — пояснил доктор медицинских наук.

Еще один вполне реальный вариант - вакцинирование БЦЖ и так называемый «тренированный» иммунитет. Ученый пояснил, что у людей после вакцины БЦЖ иммунная система все время в состоянии готовности. Следовательно, может не допустить инфицирование, тяжелое протекание болезни и развитие осложнений.

Но при этом Арег Тотолян отметил, что речь идет лишь о теоретической возможности такой 100-процентной защиты, а экспериментально это еще не доказано.