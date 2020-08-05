Popular Mechanics: у России будет оружие, которого нет у США

Россия вскоре получит оружие, аналогов которому в армии США не найдется. К такому выводу пришли военные эксперты издания Popular Mechanics. Полный перевод статьи предоставлен «ПолитРоссия».

В публикации уточняется, что речь идет о новом ударном беспилотнике «Охотник», который сможет наравне с боевыми истребителями или в связке с ними принимать участие в полномасштабных боевых действиях.

«Российский "Охотник" не похож ни на что другое в американском арсенале», — на этом Popular Mechanics делает особый акцент.

И работать над ним могут закончить раньше, чем планировалось. Хотя и в поле зрения СМИ он попал не так уж и давно - лишь в январе 2019-ого, во время испытаний на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

По своему внешнему виду «Охотник» не похож ни на один из существующих беспилотников. По мнению авторов, аппарат более смахивает на бумеранг с большим воздухозаборником спереди, а также с закрытым соплом двигателя сзади.

Да и по весу новый российский дрон приближается к истребителям, а не к большинству БПЛА. Он у него почти 20 тонн. Столько же весит, к примеру, двухмоторный американский истребитель F-15 Eagle.

Российский аппарат полностью автономный, сможет оказывать поддержку в воздухе боевым истребителям. И это уже не говоря о том, что сам он будет нести приличное количество вооружения, в том числе ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Дальность его полета превышает 3 тысячи морских миль.

У военных США пока и близко нет оружия, которое можно было бы назвать аналогом «Охотника». MQ-9 Reaper, который есть на вооружении США, может быть эффективным в низкоинтенсивных конфликтах, но бессилен против систем ПВО.