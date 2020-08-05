Popular Mechanics: у России будет оружие, которого нет у США

Сегодня, 13:15

Ольга Громова

0

Image 16+
Popular Mechanics: у России будет оружие, которого нет у США
Новый ударный беспилотник «Охотник»

Россия вскоре получит оружие, аналогов которому в армии США не найдется. К такому выводу пришли военные эксперты издания Popular Mechanics. Полный перевод статьи предоставлен «ПолитРоссия».

В публикации уточняется, что речь идет о новом ударном беспилотнике «Охотник», который сможет наравне с боевыми истребителями или в связке с ними принимать участие в полномасштабных боевых действиях.

«Российский "Охотник" не похож ни на что другое в американском арсенале», — на этом Popular Mechanics делает особый акцент.

И работать над ним могут закончить раньше, чем планировалось. Хотя и в поле зрения СМИ он попал не так уж и давно - лишь в январе 2019-ого, во время испытаний на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

По своему внешнему виду «Охотник» не похож ни на один из существующих беспилотников. По мнению авторов, аппарат более смахивает на бумеранг с большим воздухозаборником спереди, а также с закрытым соплом двигателя сзади.

Да и по весу новый российский дрон приближается к истребителям, а не к большинству БПЛА. Он у него почти 20 тонн. Столько же весит, к примеру, двухмоторный американский истребитель F-15 Eagle.

Российский аппарат полностью автономный, сможет оказывать поддержку в воздухе боевым истребителям. И это уже не говоря о том, что сам он будет нести приличное количество вооружения, в том числе ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Дальность его полета превышает 3 тысячи морских миль.

У военных США пока и близко нет оружия, которое можно было бы назвать аналогом «Охотника». MQ-9 Reaper, который есть на вооружении США, может быть эффективным в низкоинтенсивных конфликтах, но бессилен против систем ПВО.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Перелеты в Турцию разрешили слишком рано, уверен депутат Морозов

5-08-2020, 20:21

Роспотребнадзор: осенью в РФ придут три обновленных штамма гриппа

4-08-2020, 09:23

На территории бывшего концлагеря в Псковской области нашли останки более 50 человек

3-08-2020, 17:38

В посольстве Великобритании прокомментировали ограничение действия виз для россиян

3-08-2020, 16:03

Эксперты перечислили главные факторы влияния на рубль в августе

3-08-2020, 14:03

Рошаль пандемию коронавируса назвал репетицией биологической войны

3-08-2020, 10:52

Более 40 рейсов отменили в аэропорту Пулково 3 августа

3-08-2020, 09:30

Нарушителям мер против коронавируса в Петербурге пригрозили крупными штрафами

2-08-2020, 15:17

Количество бронирований в Турцию выросло в 10 раз после открытия границ

1-08-2020, 14:53

Пограничники РФ в Черном море корвет НАТО остановили одним сообщением

31-07-2020, 15:17

В 20 местах Подмосковья можно совершить жертвоприношение на Курбан-байрам

30-07-2020, 14:06

Экс-генерал ФСБ назвал виновного в задержании россиян в Белоруссии

30-07-2020, 13:53

В ЯНАО рыбаки выловили из озера останки мамонта с сохранившимися мягкими тканями

30-07-2020, 09:09

В Кургане затравили мать, гулявшую с сыном-аутистом на поводке

29-07-2020, 13:41

Дикие верблюды держат в страхе жителей трех поселков Астраханской области

27-07-2020, 16:45

Число жертв в утонувшей в оросительном канале под Волгоградом машине достигло восьми

27-07-2020, 15:47

Сатановский назвал главный страх США перед РФ

27-07-2020, 14:59

На карты россиян до 31 августа «упадет» новое пособие до 6 тыс. рублей

27-07-2020, 11:07

Суши и роллы: в чем разница и как правильно их есть

24-07-2020, 21:42

СМИ рассказали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза

24-07-2020, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров