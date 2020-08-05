Ростуризм подготовил рекомендации россиянам, которые собираются в Турцию

Ростуризм собравшимся в Турцию россиянам дал необходимые советы.

С 1 августа, когда открылись границы с Турцией, множество россиян устремилось на отдых к турецкому морю, позабыв об эпидситуации в мире. Однако на заграничном курорте наблюдается вспышка коронавирусной инфекции, поэтому расслабляться даже на отдыхе не нужно.

В первую очередь сотрудники ведомства посоветовали туристам купить медицинскую страховку, ведь она при неблагоприятном стечении обстоятельств покроет расходы на медицинскую помощь. Для этого отправляющийся на отдых должен заполнить специальный бланк, где указать пункт назначения, личную и контактную информацию.

Как сообщили в ведомстве, у приезжающих в Турцию будут измерять температуру тела и при малейших подозрениях на заболевание людей будут помещать на изоляцию. Кроме того, в Турции ношение медицинских масок является обязательным. За нарушение требований карантина грозит внушительный штраф.

После возвращения с отдыха нужно будет на Едином портале государственных и муниципальных услуг заполнить анкету. Потом в течении трех дней сдать тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал.