80% заболевших коронавирусом медиков в Санкт-Петербурге оставили без выплат

Сегодня, 15:03

Ольга Громова

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80% заболевших коронавирусом медиков в Санкт-Петербурге оставили без выплат

В Петербурге обещанные президентом денежные выплаты не получили 80 процентов заболевших коронавирусом медиков. Такие данные в своем материале от 6 августа привела «Фонтанка».

Газета сообщила, что ковид в городе на Неве подхватили примерно 7000 с начала пандемии. Выплаты на момент выхода публикации получили всего лишь 1600 человек.

Материал оказался резонансным, потому как уже сегодня Смольный отчитывается о том, что показатели по выплатам увеличиваются.

К вечеру четверга так называемые «президентские» выплаты получили 2283 медика и семьи врачей, которые от коронавируса скончались. Заболевшим заплатили по 68 811 тысяч. Членам семей умерших людей в белых халатах - по 2,75 млн за смерть.

«По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева передача сведений из медицинских учреждений для начисления страховых выплат должна быть ускорена», - требование президента рассматривать страховые случаи за сутки дошло до северной столицы.

Между тем по состоянию на 31 июля, как отмечала «Фонтанка», деньги выплатили лишь 1577 заболевшим и семьям двух умерших.

Отметим, что это федеральные выплаты и назначает их региональное отделение Фонда социального страхования «на основании справок медицинских организаций, составленных по результатам расследования».

К слову, из городского бюджета врачи также получают деньги. Начислены они уже 4405 медработникам - по 300 тысяч тем, кто переболел, и семьям умерших - по миллиону. Городские выплаты получили родные и близкие 19 врачей, умерших от коронавируса.

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