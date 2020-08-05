В аптеке Москвы продавали настойку на ящерицах как средство от коронавируса

Одна из аптек Москвы продавала жителям и гостям столицы настойку на ящерицах. Зелье позиционировалось как средство для лечения всех болезней, в том числе и коронавирусную инфекцию. Об этом узнал и совершил контрольную закупку «чудо»-настойки Росздравнадзор.

"Проведена контрольная закупка в отношении частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице, по итогам которой установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности. Возбуждено дело об административном правонарушении", - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Сотрудники Росздравнадзора осмотрели аптеку и выявили лекарственные препараты, которые производились из субстанций неустановленного происхождения, а еще сосуд с "неизвестной жидкостью и мертвыми рептилиями".

Сотрудники этой аптеки пояснили, что изготовленные ими лекарства исключают возможность заразиться коронавирусом.

На текущий момент препараты арестованы. Неизвестную жидкость из мертвых рептилий уничтожил работник аптеки - мужчина переживал, что по результатам экспертизы станет известно, что входило в состав настойки.

Административное расследование продолжается, передает РИА Новости.