Перелеты в Турцию разрешили слишком рано, уверен депутат Морозов

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в своем Twitter, что число зараженных коронавирусом в стране резко увеличилось. Он уверен, что такой эпидемиологической ситуации в Турции еще не было. Коджа призвал власти со всей ответственностью подойти к этой проблеме и не допустить тяжелых последствий.

Коджа заверил, что турецкие власти седлают все возможное, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» подчеркнул, что русским туристам, едущим в Турцию на отдых, грозит заражение вирусом.

«Тут есть два пути. Или вернуть всех граждан домой в Россию и вновь закрыть границы, посадив людей на изоляцию. Или пойти по пути США, которые действуют по тактике «ну, болеют и болеют, что теперь сделаешь», - заявил Лебедев.

Член партии ЛДПР и думского комитета по международным делам Антон Морозов выразил солидарность со своим коллегой. Он заявил, что в партии ЛДПР убеждены: границы открыли слишком рано. Сейчас нам необходимо здраво смотреть на ситуацию и оценивать угрозу.

«Относиться к своему здоровью ответственно. И к здоровью окружающих тоже», - добавил он.

Кроме того, говорит Морозов, на курорте практически невозможно соблюдать социальную дистанцию. Даже заботящиеся о своей безопасности люди далеко не всегда смогут обеспечить ее себе и своим близким.

«К сожалению, большинство людей в последнее время расслабились и думают, что вирус куда-то сам испарился. Но вирус не дремлет, и Турцию это сейчас также касается», - подчеркнул депутат.

Если мы не сможем купировать эту ситуацию, то Россию вполне может ожидать новая волна заболеваний.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. С начала пандемии в Турции было выявлено порядка 240 тысяч заболевших. Свыше пяти тысяч человек погибли.