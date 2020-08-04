Перелеты в Турцию разрешили слишком рано, уверен депутат Морозов

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в своем Twitter, что число зараженных коронавирусом в стране резко увеличилось. Он уверен, что такой эпидемиологической ситуации в Турции еще не было. Коджа призвал власти со всей ответственностью подойти к этой проблеме и не допустить тяжелых последствий.
Коджа заверил, что турецкие власти седлают все возможное, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля.
Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в беседе с корреспондентом «Политики сегодня» подчеркнул, что русским туристам, едущим в Турцию на отдых, грозит заражение вирусом.
Член партии ЛДПР и думского комитета по международным делам Антон Морозов выразил солидарность со своим коллегой. Он заявил, что в партии ЛДПР убеждены: границы открыли слишком рано. Сейчас нам необходимо здраво смотреть на ситуацию и оценивать угрозу.
Кроме того, говорит Морозов, на курорте практически невозможно соблюдать социальную дистанцию. Даже заботящиеся о своей безопасности люди далеко не всегда смогут обеспечить ее себе и своим близким.
Если мы не сможем купировать эту ситуацию, то Россию вполне может ожидать новая волна заболеваний.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. С начала пандемии в Турции было выявлено порядка 240 тысяч заболевших. Свыше пяти тысяч человек погибли.
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