Более 40 рейсов отменили в аэропорту Пулково 3 августа

Вчера, 09:30

Ольга Громова

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Более 40 рейсов отменили в аэропорту Пулково 3 августа
Зал ожидания в аэропорту

Сегодня, в понедельник, 3 августа, в Пулково снова отменили много авиарейсов - больше 40. Об этом свидетельствуют данные электронного табло. В Пулково отменили 40 авиарейсов. В числе отмененных, как следует из сведений онлайн-табло, значатся и 9 рейсов на Москву. Останутся в Пулково борты, которые должны были доставить пассажиров в курортные города, такие как Сочи и Минеральные воды.

Остальные рейсы - зарубежные. Отменены четыре рейса в Минск, еще шесть - в турецкую Анталью. Не полетят сегодня самолеты из Северной столицы в Париж, Франкфурт-на-Майне, Варну, Ригу, Бургас, Ксиамен, Родос, Ираклион, Энфиду-Хаммамет, Ош. В списке отмененных рейсы в Бургас, Ларнаку, Монастир, Бодрум, Баку, Шанхай, Душанбе и Бишкек. Эти направления пока в стране являются закрытыми, поэтому удивляться нечего. А вот вопросы по Турции имеются - перелеты с Петербурга туда начались в воскресенье, 2 августа. Первый рейс «Турецких авиалиний» взял курс на Стамбул вечером и вылетел точно по расписанию.

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