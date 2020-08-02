Нарушителям мер против коронавируса в Петербурге пригрозили крупными штрафами

Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил торговым центрам и рынкам, где пренебрегают санитарно-эпидемиологическими правилами на период пандемии и допускают нарушения, которые могут привести к вспышке заболеваемости коронавирусом, крупными штрафами. ТЦ могут закрыть на срок 90 дней либо выписать штраф - до полумиллиона.

Торговые центры в городе на Неве, напомним, открылись в числе самых последних - с 27 июля. Посетителей обязали носить защитные маски и перчатки. Но сотрудники местного управления Роспотребнадзора убедились в том, что не все петербуржцы сознательные и придерживаются правил. Имел возможность проверить это и сам губернатор Беглов.

В этой связи он на своей странице в соцсети напомнил горожанам, что коронавирус никуда не исчез. Поэтому, выходя из дома, каждый должен думать о том, что опасность в виде коронавирусной инфекции может быть рядом.

«Хочу предупредить, что в случае несоблюдения соответствующих требований уполномоченные органы – полиция, Роспотребнадзор будут штрафовать организации на сумму до 500 тысяч рублей, а также могут приостановить их деятельность на срок до 90 суток», - заявил Беглов.

Нельзя рисковать своим здоровьем, а также здоровьем родных и близких, которые могут иметь хронические заболеваниями. Непременно стоит носить маски и перчатки, а также придерживаться социальной дистанции.