Пограничники РФ в Черном море корвет НАТО остановили одним сообщением

В Черном море близ берегов Крыма российские пограничники сообщением о провокации со стороны НАТО остановили и заставили отойти назад болгарский корвет «Бодри». Об этом сообщает сайт телеканала «Царьград».

В Черном море недавно завершились маневры Sea Breeze 2020. В них принимали участие украинские ВМС и силы Северо-Атлантического альянса.

Параллельно с учениями Украины и НАТО свои учения проводила и Россия. Военные заняли значительные территории, поэтому вероятность сближения сил потенциальных противников была высокой.

Собственно, так все и произошло. Болгарский корвет «Бодри» очень близко подошел к российской границе. НАТОвское судно сразу же получило предупреждение сотрудников пограничной службы ФСБ РФ по Крыму. Они вышли в эфир и заявили, что маневры корвета Россией расцениваются как провокация. Экипаж корвета решил не идти на рожон и судно сразу же отдалилось от крымских берегов.