В 20 местах Подмосковья можно совершить жертвоприношение на Курбан-байрам

По случаю праздника Курбан-байрам в этом году отведено около 20 мест для совершения жертвоприношения, об этом стало известно из заявления первого заместителя председателя Совета муфтиев России, муфтия Московской области Рушана Аббясова. Праздник Курбан-байрам (по -тюркски) или Ид аль-Адха ( по-арабски) ситается одним из важных событий у мусульман. Он начинается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году праздник выпал на 31 июля. В этот праздник каждый правоверный мусульманин должен принести в жертву животное - обычно такими животными выступают барашки, верблюды, коровы, быки.

«У нас есть специально отведенные места - бойни, специальные фермы, где занимаются как раз выращиванием жертвенных животных. Там все готово, никаких осложнений быть не должно - люди, соблюдая социальную дистанцию, маски, могут поехать и совершить обряд жертвоприношения», - об этом заявил Аббясов на проведенной пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Хотя в Московской области и выделено около 20 таких мест, в Москве их нет. Также было отмечено, что возможно совершить обряд в Новой Москве. Животное, которое приносят в жертву, должно быть здоровым и не быть хромым.

В переводе с тюркского, "Курбан" обозначает "быть ближе к Всевышнему", то есть после жертвоприношения, как бы стать ближе к Аллаху. Но в Коране сказано, что до Всевышнего ни мясо, ни кровь не доходит. Доходит только ваша покорность и богобоязненность. В этом и есть смысл праздника, его человечность и гуманность. Также праздник является и благотворительным, так как треть мяса следует отдать нуждающимся.