Экс-генерал ФСБ назвал виновного в задержании россиян в Белоруссии

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов раскритиковал действия писателя и лидера движения «За правду» Захара Прилепина. По его убеждению, своими заявлениями о том, что в Минске задержаны его боевые товарищи, он не помог, а сделал только хуже. Комментируя задержание 33 россиян в Минске, Михайлов заявил, что в подобных ситуациях лучше избегать озвучивания фактов, трактовать которые можно по-разному.

Возможно, задержанные были в Белоруссии проездом, так как вели себя по-тихому и ни в какие процессы не вмешивались. Но тот факт, что они принимали участие в боевых действиях в Донбассе, может стать предлогом для того, чтобы обвинить их в попытке организации массовых беспорядков в Белоруссии.

Напомним, в Белоруссии сообщили, что задержанные россияне - наемники одной из частных военных компаний (ЧВК). По некоторой информации, военные через Минск пытались добраться в одну из африканских стран, где нынче идет гражданское противостояние. Но заявления Прилепина о том, что эти люди воевали в ДНР и ЛНР, по мнению Михайлова, совершенно неуместны.

«Теперь его заявления можно «пришить» к делу: раз эти люди воевали там, значит и сюда приехали воевать… Это какие мозги должны быть, чтобы в непростой политической и оперативной ситуации позиционировать с собой людей некого боевого подразделения?!», - возмутился генерал-майор ФСБ в отставке.