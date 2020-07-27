В ЯНАО рыбаки выловили из озера останки мамонта с сохранившимися мягкими тканями

Сегодня, 09:09

Ольга Громова

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В ЯНАО рыбаки выловили из озера останки мамонта с сохранившимися мягкими тканями
Рыбаки выловили из озера останки мамонта с сохранившимися мягкими тканями

На озере Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе местные рыбаки неожиданно для себя вытащили странный улов. Выяснилось, что с точки зрения палеонтологии это весьма ценная находка. Речь о части туши шерститистого мамонта - фрагменте ноги с сухожилиями, ребрах, черепе и нижней челюсти.

Более суток понадобилось, чтобы вытащить их из озера полностью. По информации «Московского комсомольца», ученые, увидев останки, были ошеломлены их сохранностью. Предполагается, что вымершие 10 тысяч лет назад мамонты могли доживать на острове Врангеля либо на Аляске. Ученые исследуют дно водоема и надеются, что смогут найти скелет древнего животного полностью. Они не сомневаются, что он погребен в слое ила на этом же озере в ЯНАО. Речь идет о взрослой особи.

В 1988 году, напомним, на ЯНАО нашли мамонтенка Машу.

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