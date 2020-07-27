В Кургане затравили мать, гулявшую с сыном-аутистом на поводке

Сегодня, 13:41

Ольга Громова

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В Кургане затравили мать, гулявшую с сыном-аутистом на поводке

Жители Кургана затравили мать, которая вывела на улицы города своего ребенка-аутиста на поводке безопасности. Взбудоражило их видео, которое несколько дней назад появилось в социальных сетях. После этого на жительницу Красноярска Варвару Пономарёву обрушился гнев общественности, пишет «Знак». Матери больного мальчика отправляют сообщения с оскорблениями, останавливают на улице и выказывают свое возмущение, даже камнями бросают вслед. Притом, что такой способ прогулки — единственно возможный для ее ребенка.

Варвара с сыном в Курган приехала к дедушке с болезнью Альцгеймера. У ребенка, которому скоро 8, низкофункциональный аутизм.

«Он невербальный: не говорил, никогда не говорил и, боюсь, уже не заговорит и не понимает обращенную речь. Ему бесполезно кричать: Стоять! Не двигаться!», - пояснила женщина, отметив, что сын реагируют только на интонацию.

После скандального видео к Варваре приходила полиция и брала объяснения.

«Прохожие, когда видят нас, считают, что ребенка ведут на „цепи“. Но как им растолковать, что это не цепь, это браслет безопасности, он крепится на руку. Это не просто требование безопасности, для сына это способ ориентации в пространстве, что ли. Браслет на запястье дает ощущение свободной руки. Я приобрела максимально длинный — два метра, чтобы, если он куда-то отбегает, у него было ощущение, что его на привязи не держат», — поведала мать аутиста.

Женщина добавила, что ее дедушка из-за болезни также ведет себя не так, как другие, но она не может позволить себе отправить его в интернат, как и сына, ибо это самые дорогие и родные ей люди.

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