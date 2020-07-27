В Кургане затравили мать, гулявшую с сыном-аутистом на поводке

Жители Кургана затравили мать, которая вывела на улицы города своего ребенка-аутиста на поводке безопасности. Взбудоражило их видео, которое несколько дней назад появилось в социальных сетях. После этого на жительницу Красноярска Варвару Пономарёву обрушился гнев общественности, пишет «Знак». Матери больного мальчика отправляют сообщения с оскорблениями, останавливают на улице и выказывают свое возмущение, даже камнями бросают вслед. Притом, что такой способ прогулки — единственно возможный для ее ребенка.
Варвара с сыном в Курган приехала к дедушке с болезнью Альцгеймера. У ребенка, которому скоро 8, низкофункциональный аутизм.
После скандального видео к Варваре приходила полиция и брала объяснения.
Женщина добавила, что ее дедушка из-за болезни также ведет себя не так, как другие, но она не может позволить себе отправить его в интернат, как и сына, ибо это самые дорогие и родные ей люди.
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