Дикие верблюды держат в страхе жителей трех поселков Астраханской области

Жители трех населенных пунктов Икрянинского района Астраханской области - Оранжереи, Федоровки и Ниновки - живут в страхе и боятся выходить на улицу. Людей «терроризируют» дикие верблюды. Местные жители потребовали от властей защитить их, передает «Интерфакс», ссылаясь на информацию женщины, проживающей в одном из поселков.

«Когда идет стадо, оно крушит и сметает все на своем пути. Один только верблюд - эта махина высотой в 2-2,5 метра, весом до одной тонны», - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что верблюды, как правило, подбираются к плодовым деревьям. Но по пути к ним они чешут спины о трубы газопровода. Как результат - жители поселка сидят без газа.

Кроме того, животные ломают заборы во время нашествий.

Сейчас крестьяне побаиваются выходить на улицу по одному, боятся выпускать детей. У верблюдов появилось потомство, и они стали агрессивными. Собеседница «Интерфакса» рассказала, что горбатым нельзя смотреть в глаза. Только человек посмотрит, верблюд считает это проявлением агрессии и начинает гнаться.

Заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов, пояснил, что стадо, которое терроризирует жителей трех поселков, насчитывает около 80 особей.

Разводить верблюдов несколько лет назад принялся пенсионер из села Оранжереи. Но из-за возраста он забросил животноводство, а его верблюды разбрелись, расплодились и теперь вольно пасутся в округе.