Сатановский назвал главный страх США перед РФ

Известный российский политолог Евгений Сатановский заявил о том, что США опасаются ядерного арсенала России. Такой вывод он сделал после слов спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о новейшем оружии России. Американский чиновник назвал российские ракеты «летающими Чернобылями» и посоветовал России отказаться от идеи поставить их на вооружении.

«Я для себя сделал вывод. Если у нас есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука», - заявил Сатановский.

По мнению политолога, то, как в США отреагировали на новейшие российские разработки, показывает, что американцы действительно осознают уязвимость перед Россией. Он также считает развитие российского вооружения достойным ответом на политику Штатов, которой они придерживаются на мировой арене еще со времен Барака Обамы.

«Да, Трамп говорит о «супер-пупер-ракете». Но когда американский президент говорит «супер-пупер», у меня холодок по спине пробегает. У него вообще все нормально?» – заявил Сатановский в эфире «Вести FM», пишет портал Экономика Сегодня

Сатановский подчеркнул, что на сегодняшний день только Россия поставила на дежурство гиперзвуковые системы. В этом направлении РФ ушла далеко вперед и от США, и от Китая. Конечно же, такая ситуация вынуждает соперников России разрабатывать ускоренными темпами свое гиперзвуковое оружие. Но Россия уже работает над тем, чтобы поставить на вооружение системы С-500 «Прометей», которые смогут обеспечить защиту от него.