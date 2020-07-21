Суши и роллы: в чем разница и как правильно их есть

Вчера, 21:42

Наталья Жданова

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Суши и роллы: в чем разница и как правильно их есть

Японцы относят суши к категории вкусной и полезной пищи. Коренные жители не считают лакомство полноценным блюдом, его подают в качестве дополнения к супам и салатам. Однако в определенный момент экзотическое угощение, как и пицца, стало известным не только на территории Страны Восходящего солнца и претерпело видоизменения в различных кухнях мира.
Сегодня суши, как и роллы – популярное блюдо практически всего земного шара. Однако это не одно и то же. В чем их различие, предлагаем узнать из нашей статьи.

Форма

Суши могут отличаться между собой не только ингредиентами, но и формой. Классический вариант – рисовая овальная лепешка с кусочком свежей рыбы сверху, перевязанная тонкой полоской нори.
Роллы переводятся с английского как «скручивание» и представляют рулет с рисом и начинкой. Когда водоросль находится сверху, это нори-маки, если внутри – уро-маки. Большой выбор японских блюд, быстрая доставка роллов в Москве – все это есть в ресторане «Фарфор». Для покупателей действуют скидки и бонусная система.

Компоненты

Общие ингредиенты суши и роллов – рис, пропитанный уксусом, оптимальное сочетание сахара с солью, соевый соус, а также приправы – имбирь и васаби.
Суши готовят только с рыбой и морепродуктами, а вот в состав рулетиков добавляется любая начинка – птица и мясо, сыр, овощи и фрукты. Помимо этого, последние могут подаваться горячими – в темпуре.

Приготовление

Суси делают руками: формируют лепешку и сверху кладут тонко нарезанный кусочек рыбы.
Роллы скручивают циновкой из бамбука – макису. На водоросль кладется рис, после – начинка, а далее все плотно заворачивается. Готовый рулет разрезают на 6-12 частей. Кусочки довольно плотные, имеют одинаковый размер и съедаются за один раз.

Как есть?

Независимо от вида японского блюда, не помешает знать, как правильно его есть, чтобы не нанести вред здоровью.

  1. «Включайте в рацион лакомство около трех раз в неделю» – так советуют диетологи. Не забывайте о свежести продуктов.
  2. Заказывайте только в проверенных места, где соблюдают строгие правила. В ресторане доставки Farfor производится строжайший контроль качества всех продуктов.
  3. В перерывах между приемами пищи ешьте имбирь, это поможет ощущать вкус каждого кусочка заново. Для стопроцентной уверенности заказывайте блюда с солеными или копчеными морепродуктами.

Придерживаясь общих правил, можно насладиться любимым угощением сполна. Если же у вас возникают сомнения, есть или не есть сырую рыбу, отдайте предпочтение вариантам, проведшим термическую обработку, или роллам с другим видом начинки. Приятного аппетита!

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