Суши и роллы: в чем разница и как правильно их есть

Японцы относят суши к категории вкусной и полезной пищи. Коренные жители не считают лакомство полноценным блюдом, его подают в качестве дополнения к супам и салатам. Однако в определенный момент экзотическое угощение, как и пицца, стало известным не только на территории Страны Восходящего солнца и претерпело видоизменения в различных кухнях мира.
Сегодня суши, как и роллы – популярное блюдо практически всего земного шара. Однако это не одно и то же. В чем их различие, предлагаем узнать из нашей статьи.
Суши могут отличаться между собой не только ингредиентами, но и формой. Классический вариант – рисовая овальная лепешка с кусочком свежей рыбы сверху, перевязанная тонкой полоской нори.
Роллы переводятся с английского как «скручивание» и представляют рулет с рисом и начинкой. Когда водоросль находится сверху, это нори-маки, если внутри – уро-маки. Большой выбор японских блюд, быстрая доставка роллов в Москве – все это есть в ресторане «Фарфор». Для покупателей действуют скидки и бонусная система.
Общие ингредиенты суши и роллов – рис, пропитанный уксусом, оптимальное сочетание сахара с солью, соевый соус, а также приправы – имбирь и васаби.
Суши готовят только с рыбой и морепродуктами, а вот в состав рулетиков добавляется любая начинка – птица и мясо, сыр, овощи и фрукты. Помимо этого, последние могут подаваться горячими – в темпуре.
Суси делают руками: формируют лепешку и сверху кладут тонко нарезанный кусочек рыбы.
Роллы скручивают циновкой из бамбука – макису. На водоросль кладется рис, после – начинка, а далее все плотно заворачивается. Готовый рулет разрезают на 6-12 частей. Кусочки довольно плотные, имеют одинаковый размер и съедаются за один раз.
Независимо от вида японского блюда, не помешает знать, как правильно его есть, чтобы не нанести вред здоровью.
Придерживаясь общих правил, можно насладиться любимым угощением сполна. Если же у вас возникают сомнения, есть или не есть сырую рыбу, отдайте предпочтение вариантам, проведшим термическую обработку, или роллам с другим видом начинки. Приятного аппетита!
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