На пляже в Дагестане среди отдыхающих прошла тренировка военной техники

Telegram-канал Baza опубликовал видео тренировки военной техники среди отдыхающих, купавшихся в море. В описании к видео указано, что произошло это на российском пляже в Республике Дагестан вблизи побережья города Каспийск, передает Лента.Ру .

Сообщается, что военные готовились к морскому параду, который запланирован на 26 июля в День Военно-Морского Флота. В этот праздник во многих регионах России будут проходить морское шоу и прочие мероприятия, приуроченные к торжественной дате.

На видео запечатлены отдыхающие на берегу, дети и взрослые. Они беззаботно плескались в море, когда мимо них промчалась военная техника.

«Боевые десантные машины, рассекая ряды купальщиков, отрабатывали морскую переправу», — указано в публикации.