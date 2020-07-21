В Китае назвали проржавелый авианосец «Адмирал Кузнецов» позором флота РФ

Тяжелый авианосец крейсер «Адмирал Кузнецов» китайский аналитик назвал позором российского флота. На сегодняшний день «Адмирал Кузнецов» - это единственный авианосец на вооружении российской армии. Он стоит уже который год на ремонте, и, судя по всему, этот ремонт еще не скоро закончится, пишет Аvia.pro .

В Сети появились спутниковые снимки этого авианосца, на которых запечатлена его ржавая палуба. И повреждения настолько сильны, что их видно даже из космоса. Реальный прогресс в ремонте «Адмирала Кузнецова» вообще не заметен, и, как отмечают эксперты, кажется, что за год «ремонта» состояние авианосца еще больше ухудшилось. Авианосец стал позором всего российского флота, пишет «Sohu».

По мнению китайских аналитиков, коррозия верхней палубы – это проблема, которую необходимо срочно решать. Если такими же темпами будет продолжаться разрушение металла, то авианосец будет проще списать в утиль, чем заниматься его ремонтом. Официально Минобороны РФ не сообщает информацию о том, как идет ремонт единственного российского авианосца. В Китае же считают, что вскоре его попросту спишут.