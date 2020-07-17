Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре. Картина называется "Монастырь особого назначения" и длится два часа. Посмотреть ее можно на канале Ксении Собчак в YouTube.
На днях схиигумена Сергия лишили сана. Но рассказ знаменитой журналистки начинается не с этого, а с погружения в его прошлое. В фильме представлены комментарии паломников и служителей монастыря. Так, из них следует, что многие твердо уверовали в идею чипирования и уверены, что спасти их может только Сергий.
Поскольку в фильме затрагивается тема насилия над детьми, рассказам послушников автор также уделяет должное внимание.
Преимущественно о них рассказывает Христина Самушкина. Ей довелось провести в монастыре все детские и юношеские годы.
Собчак в фильме уточнила, что самое страшное - в монастыре находятся дети и сейчас, и что с ними происходит, никто не знает. Поэтому она и члены съемочной группы будут обращаться в Следственный комитет и органы опеки с просьбой, чтобы они как можно быстрее освободили детей.
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Мы начали готовить этот фильм три месяца назад. К нам за помощью обратились бывшие воспитанники монастыря, которые рассказали нам о фактах насилия в монастыре. За время сьемок схиигумена Сергия Романова лишили сана, но он продолжает принимать паству и проводить крестный ход. Сегодня это такая непризнанная республика ДНР внутри РПЦ, куда приезжает националист Квачков и прочие «чада» помолиться и рассказать на камеру про то,как отец Сергий борется с «еретиками жидовствующими»(с) Но самое страшное - это то, что там до сих пор находятся дети. И что с ними происходит прямо сейчас - не знает никто. По свидетельствам, которые нам удалось собрать, мы будем обращаться в СК и органы опеки чтобы как можно быстрее забрать детей из осадного монастыря. Пожалуйста, сделайте так, чтобы эта проблема получила максимальную огласку. Мне кажется это очень важным.
Напомним: во время съемок фильма на Собчак на территории монастыря было совершено нападение, в ходе которого ей сломали нос, а режиссеру картины - кисть руки.
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