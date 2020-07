Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

View this post on Instagram

Мы начали готовить этот фильм три месяца назад. К нам за помощью обратились бывшие воспитанники монастыря, которые рассказали нам о фактах насилия в монастыре. За время сьемок схиигумена Сергия Романова лишили сана, но он продолжает принимать паству и проводить крестный ход. Сегодня это такая непризнанная республика ДНР внутри РПЦ, куда приезжает националист Квачков и прочие «чада» помолиться и рассказать на камеру про то,как отец Сергий борется с «еретиками жидовствующими»(с) Но самое страшное - это то, что там до сих пор находятся дети. И что с ними происходит прямо сейчас - не знает никто. По свидетельствам, которые нам удалось собрать, мы будем обращаться в СК и органы опеки чтобы как можно быстрее забрать детей из осадного монастыря. Пожалуйста, сделайте так, чтобы эта проблема получила максимальную огласку. Мне кажется это очень важным.