Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре. Картина называется "Монастырь особого назначения" и длится два часа. Посмотреть ее можно на канале Ксении Собчак в YouTube.

На днях схиигумена Сергия лишили сана. Но рассказ знаменитой журналистки начинается не с этого, а с погружения в его прошлое. В фильме представлены комментарии паломников и служителей монастыря. Так, из них следует, что многие твердо уверовали в идею чипирования и уверены, что спасти их может только Сергий.

Поскольку в фильме затрагивается тема насилия над детьми, рассказам послушников автор также уделяет должное внимание.

Преимущественно о них рассказывает Христина Самушкина. Ей довелось провести в монастыре все детские и юношеские годы.

«Мне было лет 10, когда началось понимание, что слова расходятся с действием, — начинает свой рассказ Христина. — Еще тогда я начала задавать вопросы, и в ответ на это меня либо в затвор сажали, наказывали так, либо пороли».

Собчак в фильме уточнила, что самое страшное - в монастыре находятся дети и сейчас, и что с ними происходит, никто не знает. Поэтому она и члены съемочной группы будут обращаться в Следственный комитет и органы опеки с просьбой, чтобы они как можно быстрее освободили детей.

Напомним: во время съемок фильма на Собчак на территории монастыря было совершено нападение, в ходе которого ей сломали нос, а режиссеру картины - кисть руки.