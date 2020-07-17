Доброволец рассказал, что чувствовали испытуемые перед вакцинацией от COVID-19

В понедельник, 20 июля, из госпиталя имени Бурденко были выписаны 20 добровольцев, которые стали участниками клинических испытаний вакцины от коронавируса. Выписка первых 15 участников состоялась 15 числа этого же месяца.

Один из испытуемых, военнослужащий-контрактник Иван, в интервью телеканалу «Звезда» поделился своими ощущениями.

По его словам, непосредственно перед проведением вакцинации волновались все участники, без исключения. Но в итоге никому не довелось столкнуться с негативными последствиями от прививки.

«Что бы кто ни говорил, перед самой вакцинацией переполняли эмоции, не знаешь, что там будет, какой результат. Когда вакцину ввели, я сильно удивился, поскольку никаких последствий не было. По факту обычная прививка, но эмоций было много», - поведал Иван.

Военнослужащий добавил, что во время тестирования вакцины познакомился со многими интересными людьми, поэтому даже немного не хотелось уходить из госпиталя.

Напомним, ранее сообщалось об успешном завершении фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который Минобороны разработал совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

В результате проведенной вакцинации у участников выработался иммунитет к коронавирусу - то есть главная цель была достигнута.