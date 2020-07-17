Доброволец рассказал, что чувствовали испытуемые перед вакцинацией от COVID-19

Сегодня, 15:39

Ольга Громова

0

Image 16+
Доброволец рассказал, что чувствовали испытуемые перед вакцинацией от COVID-19

В понедельник, 20 июля, из госпиталя имени Бурденко были выписаны 20 добровольцев, которые стали участниками клинических испытаний вакцины от коронавируса. Выписка первых 15 участников состоялась 15 числа этого же месяца.

Один из испытуемых, военнослужащий-контрактник Иван, в интервью телеканалу «Звезда» поделился своими ощущениями.

По его словам, непосредственно перед проведением вакцинации волновались все участники, без исключения. Но в итоге никому не довелось столкнуться с негативными последствиями от прививки.

«Что бы кто ни говорил, перед самой вакцинацией переполняли эмоции, не знаешь, что там будет, какой результат. Когда вакцину ввели, я сильно удивился, поскольку никаких последствий не было. По факту обычная прививка, но эмоций было много», - поведал Иван.

Военнослужащий добавил, что во время тестирования вакцины познакомился со многими интересными людьми, поэтому даже немного не хотелось уходить из госпиталя.

Напомним, ранее сообщалось об успешном завершении фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который Минобороны разработал совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

В результате проведенной вакцинации у участников выработался иммунитет к коронавирусу - то есть главная цель была достигнута.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове

17-07-2020, 12:48

В Приморье гималайский медведь чуть не задрал пасечника

17-07-2020, 11:19

В Петербурге собрали более 3 тысяч подписей против поправок в Конституцию

16-07-2020, 16:10

СМИ назвали Алтайский край коронавирусной аномалией

16-07-2020, 11:53

Мэр Норильска Ахметчин рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе

16-07-2020, 11:30

Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

16-07-2020, 10:51

В ПФР опровергли информацию о единовременной выплате пенсионерам 1953-1967 годов рождения

14-07-2020, 18:53

В России начинается тяжелейший экономический кризис

13-07-2020, 11:50

Блогер из Китая рассказал о самых необычных российских блюдах

12-07-2020, 22:32

Социальную доплату к пенсии в России могут приравнять к прожиточному минимуму

10-07-2020, 16:09

В Алтайском крае зафиксировали массовый мор пчел

10-07-2020, 08:13

В Петрозаводске девушка и парень едва не погибли в подвале, который залило кипятком

9-07-2020, 09:20

Что известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

9-07-2020, 08:59

В Татарстане госслужащим приостановят индексацию окладов

8-07-2020, 13:25

ТОП-5 долгожданных продолжений сериалов

8-07-2020, 12:52

РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

6-07-2020, 15:03

Глава парламента Ливии Агила Салех оценил гостеприимство россиян, поддержавших его в Москве

4-07-2020, 20:55

Эксперта Владимира Неелова приговорили к 7 годам колонии по делу о госизмене

3-07-2020, 03:12

В РФ испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

2-07-2020, 13:47

В Сургуте уволили полицейских, закативших вечеринку в кафе во время действия режима самоизоляции

1-07-2020, 10:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров