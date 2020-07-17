В России запретят устанавливать на автомобили подержанные запчасти

В России водителям запретят чинить свои автомобили бывшими в употреблении запчастями. Их список включили в третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Об этом сообщают «Автоновости дня».

Согласно перечню, запрет охватывает модули подушек безопасности, ремни, рули, а также сиденья с вмонтированными подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления и, разумеется, сами датчики срабатывания подушек безопасности. Технический регламент также запрещает установку подержанных тормозных систем и элементов систем рулевого управления. Под запрет попали иммобилайзеры, каталитические нейтрализаторы, а также сажевые фильтры.

Машина не может быть оснащена побывавшими в употреблении глушителями, оборудованием для питания двигателя топливом в виде газа, компонентами систем хранения компримированного водорода для работающих на водороде транспортных средств.

Дополнительное оборудование, такое как фаркоп, антенна либо багажник на крышу, бывшее в употреблении, надо согласовывать со специальной лабораторией, заручившись ее разрешением на установку.