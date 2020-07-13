В Петербурге собрали более 3 тысяч подписей против поправок в Конституцию

За один вечер активистам кампании «НЕТ!» удалось собрать свыше 3 тысяч подписей жителей Санкт-Петербурга против поправок в Конституцию России. Такие данные приводят организаторы акции.

«Окончательные цифры, полагаю, подведем в течение пары дней. Подписные листы распределили между активистами для сохранности, потому понадобится время на подсчет», — сообщил пресс-секретарь регионального отделения Либертарианской партии России Денис Луговский.

Он добавил, что сбор подписей не прекращен и продолжается, но уже онлайн - на сайте кампании «НЕТ!» во Всемирной паутине.

Тем временем в Москве подписей было собрано меньше - немногим более 2 тысяч.

Акция в Петербурге против поправок в российскую Конституцию прошла 15 июля. Граждане, чтобы оставить свою подпись в подписном листе, стояли в очереди, растянувшейся от Малой Садовой до Маяковской. Некоторые активисты организовались в пикет против узурпации власти. Полиция лишь наблюдала, но не вмешивалась.

В целом акция «НЕТ!» в Петербурге прошла мирно, обошлось без задержаний, в отличие от Москвы.

Активисты планируют приложить подписи к судебному иску, в котором собираются обжаловать результаты голосования по поправкам, передает «Росбалт».