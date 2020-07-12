В ПФР опровергли информацию о единовременной выплате пенсионерам 1953-1967 годов рождения

Пенсионный Фонд России отреагировал на появившиеся в СМИ новости о единовременной выплате пенсионерам 1953-1967 годов рождения. Ведомство сообщило, что растиражированные сведения не соответствуют действительности.

«Представленная информация о единовременной выплате пенсионерам 1953–1967 годов рождения не является достоверной и дезинформирует граждан», - прокомментировали изданию «Что происходит» в пресс-службе ПФР.

Напомним, сегодня утром ряд отечественных СМИ сообщил о том, что пенсионеры 1953-1967 годов, которые вышли на пенсию досрочно и уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию, могут рассчитывать на единовременную выплату из пенсионных накоплений. А для ее оформления советовали обратиться в региональные представительства Пенсионного фонда России.