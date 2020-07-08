В Алтайском крае зафиксировали массовый мор пчел

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В Алтайском крае зафиксировали массовый мор пчел

В Алтайском крае в трех районах зафиксировали массовый мор пчел. Конец июня для трех Алтайских районов - Тюменцевского, Завьяловского и Мамонтовского - отметился массовым мором пчел. Владельцы ульев обвиняют в ЧП сельхозпредпринимателя, который химикатами обработал поля. Последний своей вины здесь не видит.

Местная жительница, муж которой всерьез занимается пчелами, рассказала, что всего в районах погибло около 1000 пчелиных семей. Обвиняя в этом АО «Орбита», она утверждает, что руководство подавало объявление в местную газету об обработке полей, хотя должны были сообщать во все СМИ и в интернете. Люди жалуются, что если бы видели подобные объявления, своевременно отреагировали бы и убрали улья. Теперь фермерам предстоит исследовать свой мед у специалистов, чтобы понять, пригоден ли он в пищу. Иначе «урожай» придется выбросить.

Руководитель «обвиняемого» предприятия Иван Тришин говорит, что его подчиненные не виноваты. Говорит, что такие пестициды используются во множестве других фермерских хозяйств, но мало кто об этом сообщает в СМИ, в отличие от них. Кроме того, его сотрудники даже обзванивают и предупреждают местных.

«Я считаю, что это не мы», — резюмирует руководитель.

В прошлом году летом так же гибли пчелы. По всей России насчитали почти до 40 тысяч погибший пчелиных семей (1,3% от общего количества). В Минсельхозе страны считают, что всему виной - нарушенные правила пользования пестицидами и агрохимикатами. А также переход сельхозпроизводителей на более агрессивные химикаты.

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