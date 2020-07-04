РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

На вооружение 90-й бригады ПВО, дислоцированной в Южном военном округе России, поступит система ПВО, которую отечественную СМИ назвали самой передовой, самой безошибочной и самой точной в мире. Эпитеты со словом «самая» подбираются не зря, потому как, по сообщению Минобороны, «Бук-М3» позволяет засечь и уничтожить 99,999% целей.

Благодаря этой новейшей системе противовоздушной обороны Россия стала первой и единственной страной в мире, которой под силу перехватить практически все аэродинамические и крылатые цели. 0,001% процента - вот такая вероятность того, что система, которая будет развернута у южных границ России (в Краснодаре и в Крыму), пропустит цель.

ЗПК «Бук-М3» эффективен против любых воздушных объектов - будь-то самолеты, вертолеты, беспилотники и даже гиперзвуковые цели. Ко всему он еще и мобильный - благодаря конструкции на гусеничном шасси комплекс можно очень быстро передвинуть в случае необходимости.

«Бук-М3» оснащен двенадцатью зенитными управляемыми ракетами, поэтому комплекс иногда называют «зенитным роботом». Он не оставляет противнику шансов на прорыв российской системы ПВО, пишет Shraibikus News.