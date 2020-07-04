РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

Сегодня, 15:03

Ольга Громова

0

Image 16+
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

На вооружение 90-й бригады ПВО, дислоцированной в Южном военном округе России, поступит система ПВО, которую отечественную СМИ назвали самой передовой, самой безошибочной и самой точной в мире. Эпитеты со словом «самая» подбираются не зря, потому как, по сообщению Минобороны, «Бук-М3» позволяет засечь и уничтожить 99,999% целей.

Благодаря этой новейшей системе противовоздушной обороны Россия стала первой и единственной страной в мире, которой под силу перехватить практически все аэродинамические и крылатые цели. 0,001% процента - вот такая вероятность того, что система, которая будет развернута у южных границ России (в Краснодаре и в Крыму), пропустит цель.

ЗПК «Бук-М3» эффективен против любых воздушных объектов - будь-то самолеты, вертолеты, беспилотники и даже гиперзвуковые цели. Ко всему он еще и мобильный - благодаря конструкции на гусеничном шасси комплекс можно очень быстро передвинуть в случае необходимости.

«Бук-М3» оснащен двенадцатью зенитными управляемыми ракетами, поэтому комплекс иногда называют «зенитным роботом». Он не оставляет противнику шансов на прорыв российской системы ПВО, пишет Shraibikus News.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Глава парламента Ливии Агила Салех оценил гостеприимство россиян, поддержавших его в Москве

4-07-2020, 20:55

Эксперта Владимира Неелова приговорили к 7 годам колонии по делу о госизмене

3-07-2020, 03:12

В РФ испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

2-07-2020, 13:47

В Сургуте уволили полицейских, закативших вечеринку в кафе во время действия режима самоизоляции

1-07-2020, 10:29

Из-за четырех новых законов расходы россиян с 1 июля вырастут

30-06-2020, 18:22

Оклады российским военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств повысят

30-06-2020, 14:31

С 1 июля возобновится индексация пособий для пенсионеров-опекунов

30-06-2020, 14:09

Ювелиры предупредили о возможном подорожании на 30% золотых украшений

30-06-2020, 11:23

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тысяч рублей в июне

29-06-2020, 10:10

Лидеры мнений положительно отзываются о деятельности ЧВК «Вагнера»

26-06-2020, 20:20

Истребители пятого поколения Су-57 снабдят новыми средствами поражения

26-06-2020, 08:50

СМИ узнали о перспективах сгоревшего российского «Лошарика»

25-06-2020, 12:28

Доктор Александр Мясников считает неуважением отсутствие сроков открытия границ

25-06-2020, 11:07

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

25-06-2020, 10:52

Массовая вечеринка прошла на Дворцовой площади в Петербурге перед парадом Победы

24-06-2020, 18:18

В сети появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

24-06-2020, 12:43

Ветеран жестами поддержал речь Путина на параде Победы: видео

24-06-2020, 12:28

В Свердловской области школьницы-живодерки ощипали живого голубя

22-06-2020, 14:32

В России построят трубу для имитации атомного взрыва

22-06-2020, 00:19

В Уфе найдены тела детей, пропавших в октябре прошлого года

21-06-2020, 12:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров