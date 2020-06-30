Эксперта Владимира Неелова приговорили к 7 годам колонии по делу о госизмене

Военный эксперт Владимир Неелов услышал приговор по своему делу о госизмене.
Издание РИА Новости, ссылаясь на объединённую пресс-службу судов Петербурга, опубликовало информацию об исходе судебного производства по делу Владимира Неелова, обвиняемого в государственной измене. Сегодня в Санкт-Петербургском городском суде состоялось итоговое заседание, на котором вынесли вердикт: военному эксперту назначили семь лет в колонии строгого режима.
В ходе разбирательств суд установил, что обвиняемый за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме информацию о процессе обучения и переподготовки оперативников ФСБ России. Сам Владимир Неелов свою вину признал лишь частично, апеллируя тем, что не считает переданные данные секретными.
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