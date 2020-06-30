Эксперта Владимира Неелова приговорили к 7 годам колонии по делу о госизмене

Военный эксперт Владимир Неелов услышал приговор по своему делу о госизмене.

Издание РИА Новости, ссылаясь на объединённую пресс-службу судов Петербурга, опубликовало информацию об исходе судебного производства по делу Владимира Неелова, обвиняемого в государственной измене. Сегодня в Санкт-Петербургском городском суде состоялось итоговое заседание, на котором вынесли вердикт: военному эксперту назначили семь лет в колонии строгого режима.

В ходе разбирательств суд установил, что обвиняемый за денежное вознаграждение передал немецкой консалтинговой фирме информацию о процессе обучения и переподготовки оперативников ФСБ России. Сам Владимир Неелов свою вину признал лишь частично, апеллируя тем, что не считает переданные данные секретными.

Комментируя дело Неелова, член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Михайлов заявил: «Все, что имеет отношение к специальным службам, с противником обсуждаться не должно ни в каких формах, тем более за деньги».