В РФ испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Сегодня, 13:47

Ольга Громова

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В РФ испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем
Крылатая ракета «Буревестник» с ядерным двигателем

В России тестировали крылатую ракету с ядерной энергетической установкой SSX-C-9 «Skyfall», которая получила большую известность под именем «Буревестник». Серия испытаний состоялась на полигоне в северо-западной части РФ, передает АвиаПро. Издание «Popular Mechanics», сообщившее о выявленных в воздухе изотопах йод-131 искусственного происхождения с учетом карты ветров, предположило, что ракету испытывали в Архангельской области.

В публикации говорится, что в Финляндии, Норвегии и Швеции обнаружены искусственные радионуклиды - те, которые в природе встретить невозможно. Так, йод-131 выявлялся сотрудниками станций мониторинга в Сванховде и Викшёфьелле, а также на объекте мониторинга ядерного оружия на Шпицбергене.

«Анализ, проведенный Голландским национальным институтом общественного здравоохранения, указывает на то, что источником излучения является западная часть России. Одна из версий заключается в том, что испытание каким-то образом связано с новой крылатой ракетой с ядерной установкой», - пишет «Popular Mechanics».

На карте обнаружения изотопов Йод-131 видно, что большая часть радиоактивных осадков обнаружена над Россией, Финляндией, Прибалтикой, Швецией и Нидерландами. Однако в России информацию об испытаниях ракеты с ядерным двигателем и выбросом радиоактивных частиц в атмосферу пока не комментируют.

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