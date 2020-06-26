Из-за четырех новых законов расходы россиян с 1 июля вырастут

Сегодня, 18:22

Ольга Громова

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Из-за четырех новых законов расходы россиян с 1 июля вырастут

Эксперты прогнозируют увеличение расходов россиян уже с 1 июля нынешнего года - это будет следствием вступления в законную силу ряда новых законов.

Второй месяц лета принесет увеличение тарифов на воду, газ и электроэнергию. Они будут отличаться по регионам, но в среднем по стране вырастут на 4 процента.

В июле вступит в законную силу закон об обязательной электронной маркировке лекарств, обуви и табака. Для обычных россиян это будет означать банальное подорожание лекарственных средств, сигарет, обуви.

Необходимость покупать обязательно российское программное обеспечение скажется на цене гаджетов. Дополнительные расходы будут заложены производителями в цену тех же смартфонов или планшетов. Те, которые будут реализовывать продукт без отечественного софта, рискуют накликать на себя штраф. Он предусмотрен в размере от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 50 000 до 200 000 рублей для юридических лиц.

С 1 июля в России заработает закон о вине. С июля отечественные виноделы не смогут больше завозить импортный виноматериал. Это может привести к тому, что предложение вина на рынке снизится, цены - повысятся, а качество продукта может оставлять желать лучшего.

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