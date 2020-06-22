Лидеры мнений положительно отзываются о деятельности ЧВК «Вагнера»

Сегодня, 20:20

Наталья Жданова

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Лидеры мнений положительно отзываются о деятельности ЧВК «Вагнера»

Несколько месяцев назад известный российский писатель Сергей Минаев начал обсуждение роли ЧВК «Вагнера» в современном мире, назвав их «героями нашего времени». К дискуссии присоединились блогеры, общественники, политики и журналисты. Как сообщает интернет-издание «Новый день», военный блогер, известный под псевдонимом Ветер в интервью для YouTube-канала Krash Test назвал «вагнеровцев» простыми ребятами, которые воюют честно и успешно.

«В ЧВК [«Вагнера»] пошли самые простые ребята. Оказывается, со временем ты понимаешь, что внутри человека жил воин, он не кричал, не визжал, он жил спокойно, ровно, он честно служил. Потом он ушел туда [в ЧВК «Вагнера»], он честно воюет, успешно. У него за спиной очень многое, он прошел «большую дистанцию», — цитирует Ветра издание «Новый день».

Ранее позитивно отзывались о деятельности ЧВК «Вагнера» и авторы различных Telegram-каналов. Например, в Astra Militarium назвали «вагнеровцев» наследниками истории движения добровольцев. Ведь русские испокон веков помогали восстановить справедливость в странах, охваченных конфликтами. Например, наши добровольцы были в составе «тысячи» Гарибальди, помогали сербам в сражениях против турок в 1876 году.

Telegram-канала «Русский ориенталист» Игорь Дмитриев уверен, что ЧВК «Вагнера» - это достойный пример для подражания у подрастающего поколения. Ведь сейчас многие равняются на «капризных принцев Ютуба или виртуальных мультяшек из игр», а на самом деле «лихие парни из пустыни» - это оптимальная замена подобным героям.

Благодаря русским мужчинам с оружием в руках, которые не побоялись поехать в сирийскую пустыню, считает депутат МГД Андрей Медведев, «у нас почти нет терактов, у нас дома нет войны».

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Лидеры мнений положительно отзываются о деятельности ЧВК «Вагнера»

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