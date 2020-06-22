Истребители пятого поколения Су-57 снабдят новыми средствами поражения

В «Ростехе» сообщили о том, что разработка новых средств поражения для истребителей Су-57 завершена, передает Интерфакс . Представитель госкорпорации заявил, что Су-57 может использовать большое количество новых средств поражения. Сейчас идет выполнение контракта на поставку 76 самолетов. На текущий год запланирована поставка серийного самолета. Но перед тем как любой самолет, в том числе и Су-57, запускается в серийную сборку, он проходит многочисленные испытания. На Су-57 совершено уже более 3,5 тыс. полетов.

Изначально планировалось, что первый истребитель пятого поколения Су-57 будет передан Минобороны РФ в конце 2019 года. Но накануне поставки самолет во время испытательного полета потерпел крушение. До 2028 года российским военным должны передать 76 истребителей Су-57. Ими будут перевооружены три авиационных полка. Стоит отметить, что первые Су-57 будут собираться с двигателями предыдущего поколения. А с 2023 года будут поставляться истребителями с новыми двигателями, способными обеспечивать сверхзвуковую крейсерскую скорость.