СМИ узнали о перспективах сгоревшего российского «Лошарика»

Агентство ТАСС со ссылкой на два источника рассказало о перспективах изделия «Лошарик» - атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31Э которая была существенно повреждена в результате прошедшего год назад пожара. Один из собеседников агентства сообщил, что работы по восстановлению объекта, запланированные на этот год, переносятся на 2021-й.

«В этом году операция по выгрузке активной зоны реактора на спецподлодке "Лошарик" проводиться не будет, она перешла на 2021 год. Первым в очереди на такую операцию в Центре судоремонта "Звездочка" стоит старый аппарат АС-15», - уточнил источник.

Второй источник полностью подтвердил эту информацию. В пресс-службе «Звездочки» сочли необходимым эти сведения не комментировать вообще. Агентство напоминает, что через источники в ноябре 2029 года ему удалось узнать, что «Лошарик» доставили в «Звездочку» в Северодвинске Архангельской области, где и будут непосредственно проводиться ремонтные работы.

В августе того же года появилась информация, что ремонт стартует осенью. Изначально предполагалось, что сначала из подлодки будет откачана вода, после чего специалисты смогут оценить состояние титанового корпуса и внутренних помещений с тем, чтобы составить план работ по восстановлению.

Напомним, 2 июля 2019 года в Минобороны проинформировали, что на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате случился пожар, вследствие чего погибли 14 офицеров-подводников.