Доктор Александр Мясников считает неуважением отсутствие сроков открытия границ

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что отсутствие информации о сроках открытия границ является неуважением. В своем телеграм-канале руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом раскритиковал власти за то, что до сих пор не названы точные сроки открытия международного авиасообщения.

Он отметил, что сейчас многие страны Европы уже сообщили об открытии международного авиасообщения с 15 июля. Самолеты начнут летать и за переделы Евросоюза. Российские власти точных сроков открытия авиасообщения до сих пор не назвали.

«Сегодня в новостях читаю, что один из вице-премьеров сообщил, что авиасообщение будет восстановлено, как только позволит эпидобстановка. И точных дат не назвал. У меня вопрос: почему? Не знает? Возможно, но я не поверю, что такое важное решение не подготовлено и не проговорено со всеми странами», — заявил Мясников.

Он предположил, что никто не хочет брать на себя ответственности и называть точную дату, поскольку существует риск переноса сроков при неблагоприятной эпидситуации в стране. Тем не менее, по мнению Мясникова, эта неизвестность обременительна сейчас для многих россиян, которые мечтают, в том числе, и об отдыхе за границей.