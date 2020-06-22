Массовая вечеринка прошла на Дворцовой площади в Петербурге перед парадом Победы

Карантин в Петербурге еще не снят, но это не сильно беспокоит некоторых жителей северной столицы. Иначе бы они не устраивали еще одну разгульную вечеринку в разгар эпидемии коронавируса - прогремела она на Дворцовой площади в ночь на 24 июня. Первая «корона-пати» прошла четыре дня назад на Рубинштейна.

Гуляли на сей раз у здания Эрмитажа. Точное количество собравшихся неизвестно, но не менее сотни. Участники коронавирусной вечеринки пели и танцевали, снимали происходящее на видео. Особенно лихо «зажигали» под песню «Видели ночь - гуляли всю ночь...»

Масочного режима не придерживались. Молодежь города считает это едва ли не моветоном.

Одна из девушек, которые поделились видео с массовой вечеринки, написала: «Носить на улице маску в Питере — это как говорить «бордюр» вместо «поребрик».

То есть никто не поймет такого человека.

Напомним, в Петербурге действует запрет на массовые мероприятия. 21 июня отгремела вечеринка на улице Рубинштейна. На следующий день полицейские провели рейд и задержали свыше 20 человек, передает «Подъем».