В сети появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Сегодня, 12:43

Ольга Громова

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В сети появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
Эпизод из фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

В сети появился трейлер драмы «Чернобыль. Бездна». Режиссером фильма выступил Данила Козловский, он же исполнил и главную роль. Ролик дает представление о размахе и масштабах фильма. Сцены проработаны до мельчайших деталей - это видно по тем долям секунд, где показана работа ликвидаторов аварии на ЧАЭС, эвакуация жителей Припяти и так далее.

Дебют Данилы Козловского как режиссера состоялся в 2018-м году с картиной «Тренер». Однако «Чернобыль. Бездна» более масштабный, более сложный, более дорогой. А создатели позиционируют свой проект как «первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

В фильме герой Козловского, пожарный по профессии, вместе с водолазом и инженером пытаются предотвратить новый взрыв на станции. Но для этого им надо отправиться в самое сердце - к аварийному реактору. Известно, что картину снимали на недостроенном энергоблоке №5 Курской АЭС с лета минувшего года. На больших экранах фильм дебютирует осенью 2020-го. Главные роли, кроме Козловского, сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и другие.

Многие не верят в то, что картине Данилы удастся хотя бы приблизиться к успеху фильма «Чернобыль» от НВО. Последний стал настоящей сенсацией минувшего года. Однако Крэйг Мэйзин, создатель проекта «Чернобыль» от HBO, уверен, что у его российского коллеги все получилось.

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