Ветеран жестами поддержал речь Путина на параде Победы: видео

Сегодня, 12:28

Анна Лисова

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Ветеран жестами поддержал речь Путина на параде Победы: видео
Речь Путина на Параде Победы

Ветеран поддержал эмоциональным жестом речь президента РФ Владимира Путина на параде Победы. В момент, когда глава государства сказал слова об уничтожении Советским Союзом вражеских сил во время Великой Отечественной войны, ветеран начал махать кулаком. Этот эмоциональный жест он сделал, когда Путин говорил об уничтожении «75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника».

Видео, на котором запечатлен этот момент, опубликовали несколько Telegram-каналов и популярные новостные ленты в Twitter. Стоит отметить, что Путин в этом году на Параде попросил ветеранов не вставать перед своим выступлением. Он показал им жестом, чтобы они оставались на местах, когда шел к трибуне, с которой и произнес торжественную речь.

Напомним, в 2020 году Парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Москве прошел 24 мая. Было принято решение перенести это мероприятие с 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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