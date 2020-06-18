В России построят трубу для имитации атомного взрыва

Сегодня, 00:19

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В России построят трубу для имитации атомного взрыва

В России планируется построить трубу диаметром 12 м. и длиной 450 м. для имитации атомного взрыва.

Это сооружение собираются создать в Центральном НИИ Министерства обороны. Работы в 12-м ЦНИИ уже идут полным ходом. С помощью этой трубы можно будет создавать имитации ядерных взрывов, например, при испытании военной техники. 

«Эта труба будет особенная. Это труба совместного действия. Она будет оснащена как взрывными генераторами, которые воспроизводят ударную волну, так и специальными пиротехническими генераторами, которые будут воспроизводить свет», - заявил директор НИИ Владимир Чипко.

Подобное сооружение есть и сейчас. В нем можно имитировать взрыв мощностью в килотонну. А новая труба станет гораздо мощнее: здесь уже можно смоделировать взрыв мегатонного класса. По словам главы НИИ, трубу оборудуют взрывными и пиротехническими генераторами. Первые будут в ответе за воспроизведение ударной волны, а вторые — за свет. Внутри трубу будут тестировать на ее способность противостоять ударной волне и световому излучению.

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