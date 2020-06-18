В России построят трубу для имитации атомного взрыва

В России планируется построить трубу диаметром 12 м. и длиной 450 м. для имитации атомного взрыва.
Это сооружение собираются создать в Центральном НИИ Министерства обороны. Работы в 12-м ЦНИИ уже идут полным ходом. С помощью этой трубы можно будет создавать имитации ядерных взрывов, например, при испытании военной техники.
Подобное сооружение есть и сейчас. В нем можно имитировать взрыв мощностью в килотонну. А новая труба станет гораздо мощнее: здесь уже можно смоделировать взрыв мегатонного класса. По словам главы НИИ, трубу оборудуют взрывными и пиротехническими генераторами. Первые будут в ответе за воспроизведение ударной волны, а вторые — за свет. Внутри трубу будут тестировать на ее способность противостоять ударной волне и световому излучению.
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