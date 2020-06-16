Врачи Ленинградской области нашли способ лечения коронавируса без ИВЛ

Сегодня, 10:43

Ольга Громова

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Врачи Ленинградской области нашли способ лечения коронавируса без ИВЛ

Врачи Ленинградской области нашли способ лечения коронавируса без ИВЛ. В его основе - новый протокол.

В отделении интенсивной терапии Киришской районной больницы изыскали новый эффективный способ лечения коронавирусной инфекции. Главврач Станислав Серафимов с гордостью рассказал журналистам, что в больнице (со 100 койками для лечения тяжелых коронавирусных пациентов) летальных случаев не зафиксировано. И пока что ни один из больных, которые находятся на стационарном лечении, не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в реанимацию попадали 5-6 человек. За последнюю неделю переводов из отделений в отделение интенсивной терапии не было вообще.

«Это стало возможным благодаря принятому нами новому протоколу лечения COVID-пневмонии, который не позволяет болезни развиться до тяжелой формы», - пояснил Серафимов.

Он отметил, что по мере прогрессирования коронавирусного заболевания COVID-19 в легких образуются участки, которые не воспринимают кислород, что приводит в конечном итоге к недостатку воздуха. В реанимацию и попадали больные с высокой потребностью в кислороде.

Новый протокол лечения позволяет уменьшить эту потребность до оптимальных пределов буквально за 2-3 суток.

Врачи, которые тщательно следят за опытами и исследованиями, также утвердились во мнении, что в лечении коронавируса может быть эффективна комбинация гепаринов со старым препаратом под названием "Фамотидин". Он считается явно устаревшим и на практике почти не применяется. Однако в комбинации очень даже эффективен, пишет «Доктор Питер».

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