По щелчку куратора: как Денис Коротков выпустил фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков "состряпал" всего за одну ночь очередное «разоблачение» о ЧВК «Вагнера». Причина такой скоропалительной работы – угрозы со стороны куратора. Как выяснило издание Nation News, материал о якобы погибшем в Ливии гражданине России оказался фейком и создан по заказу иностранных спецслужб.

«Друзья» по переписке

Достоянием издания Nation News стала переписка Дениса Короткова с человеком, имя которого известно редакции. Это куратор работы сотрудников оппозиционных СМИ в России, работающий в интересах иностранных спецслужб. Подлинность полученных Nation News изображений была проверена – следов фотомонтажа не выявлено, а вот номер, к которому привязан аккаунт WhatsApp из скриншота, действительно принадлежит Денису Короткову.

Из переписки следует, что куратор написал журналисту «Новой газеты» во втором часу ночи с требованием дать материал по ЧВК «Вагнера» в Ливии, поскольку на этом очень настаивают «турецкие друзья». Им нужно «нагнать волну». Коротков отвечает, что так быстро он справиться с задачей не может. Есть определенные проблемы – и с главредом «Новой» Дмитрием Муратовым, и со Следственным Комитетом России.

После этого тон собеседника меняется. Он отвечает характерной фразой: «Это твои проблемы», напоминая Короткову, что тот уже получил деньги и материал в работу. Текст нужен завтра – и точка.

Источник в «Новой газете» сообщил Nation News, что статья Дениса Короткова вышла не по плану. Журналист все утро давил на Муратова и добился-таки публикации.

Фейк с просрочкой

16 июня «Новая газета» опубликовала статью Дениса Короткова, где утверждается, что на территории Ливии якобы погиб россиянин Владимир Скопинов. Информация об этом была размещена 29 января 2020 года в группе «Мемориал героев ЛНР|ДНР» в социальной сети «ВКонтакте». Эти сведения подтверждения не получили.

Спустя почти полгода журналист «Новой» решил поднять эту фальшивку для того, чтобы нагнать волну «критики» на Министерство иностранных дел России. Ведь дипломатическое ведомство неоднократно заявляло о том, что информация о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнера» и участие «вагнеровцев» в военных действиях на стороне ЛНА является вбросом, направленным на дискредитацию политики России в африканской стране.

Подготовленный Коротковым материал из той же серии – и фото, использованные в статье, и свидетельства, якобы полученные журналистом от матери Владимира Скопинова (выбранный Коротковым «кандидат» на роль «погибшего» в Ливии) – все это выглядит сомнительно. Даже сам Денис Коротков признает, что «верифицированных фотодокументов» о деятельности ЧВК «Вагнера» в Ливии нет, а «оформляется ли смерть вагнеровцев в Ливии», ему неизвестно. Также, как и место захоронения мифического Владимира Скопинова, пишет в своей статье Коротков.

Иностранный наймит и агент ИГИЛ

Денис Коротков давно подозревается в работе на иностранные спецслужбы. Именно поэтому ему удавалось поддерживать связи с террористами ИГИЛ(запрещен в РФ) в Сирии. В данный момент СК РФ проверяет журналиста на предмет сотрудничества с террористами.

Также журналист получает щедрые денежные вознаграждения от олигарха Михаила Ходорковского, что также является завуалированной выплатой гонораров от иностранных разведок за работу на них.

Добытая Nation News информация – очередное подтверждение того, что журналист «Новой» – агент иностранных спецслужб, стремящихся обвинить Россию во вмешательстве в ливийские дела, чтобы оправдать присутствие там Запада. Поэтому против ЧВК «Вагнера» ведется целенаправленная информационная война. Об этом также ярко свидетельствуют недавние публикации на сайтах Foreign Policy, The Independent, Daily Sabah, а также «доклады» Фонда Карнеги и Аризонского университета. В России в качестве рупора враждебной пропаганды была выбрана «Новая газета».