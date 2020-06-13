Россиян оштрафовали на 400 млн рублей за нарушение самоизоляции

Вчера, 21:07

Анна Морозова

0

Image 16+
Россиян оштрафовали на 400 млн рублей за нарушение самоизоляции

По данным изданий «Холод» и «Важные истории», 27 мая в Татарстане судья Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов установил рекорд, рассмотрев 252 протокола по факту нарушения режима самоизоляции россиянами. Так, всего за полчаса он вынес решения по 111 протоколам, потратив на каждое дело по 16 секунд.

Корреспонденты отметили, что судьи часто копировали решения по сотням протоколов. Факты нарушений были практически одинаковые во всех производствах - менялись только личные данные нарушителей.

В ряде областей решения судей за нарушение режима самоизоляции были довольно жесткими.

Татарстан занял лидирующую позицию по количеству обвинительных приговоров. После него следуют Башкортостан и Краснодарский край.

Всего полицией РФ было направлено в суды 360 000 протоколов по поводу нарушений режима самоизоляции.

Чаще всего гражданам назначались денежные штрафы, реже судьи ограничивались только предупреждением. Кроме обычных жителей, штрафовались и юридические лица, включая парикмахерские, больницы и церкви.

По данным приложения «Социальный мониторинг», предназначенного для контроля за соблюдением режима самоизоляции инфицированными коронавирусом и теми, кто контактировал с ними, москвичам выписали 54 000 штрафов.

В СМИ сообщается, что граждане страны были оштрафованы в общей сложности на 407 000 000 рублей. Прогнозируется увеличение этого показателя до 636 000 000 рублей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников

13-06-2020, 19:47

Россия покажет миру «потрошитель» турецких беспилотников Bayraktar на Параде Победы

12-06-2020, 12:55

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

11-06-2020, 12:29

Названы страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 15 июля

8-06-2020, 16:08

Кадыров призвал жителей Чечни не верить слухам о «чипизации» через вышки 5G

4-06-2020, 10:32

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

3-06-2020, 18:46

Когда откроются пляжи Крыма и Краснодарского края рассказали в Ростуризме

3-06-2020, 14:07

Россияне отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

2-06-2020, 21:52

В России хотят удвоить производство золота

2-06-2020, 10:42

Северный флот России получит новое оружие

1-06-2020, 23:21

В Приамурье больной с коронавирусом сбежал из больницы через окно

1-06-2020, 14:12

В Калмыкии по вине животных произошло 10 автоаварий

30-05-2020, 11:46

В РКБ им. Семашко Улан-Удэ зафиксирована вспышка коронавируса

29-05-2020, 17:26

Японская журналистка рассказала, как ее лечили от COVID-19 в Москве

28-05-2020, 23:08

Расписание прогулок москвичей будет опубликовано 29 мая

28-05-2020, 18:33

Богатые россияне в мае начали покидать страну на бизнес-джетах

28-05-2020, 12:06

В Амурской области врач с коронавирусом успела принять около 100 пациентов

28-05-2020, 10:33

28 мая православные христиане отмечают Вознесение Господне

28-05-2020, 09:15

Тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом, разгадана

27-05-2020, 11:45

В Петербурге расширили список получателей имущественной поддержки

25-05-2020, 16:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров