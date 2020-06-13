Россиян оштрафовали на 400 млн рублей за нарушение самоизоляции

По данным изданий «Холод» и «Важные истории», 27 мая в Татарстане судья Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов установил рекорд, рассмотрев 252 протокола по факту нарушения режима самоизоляции россиянами. Так, всего за полчаса он вынес решения по 111 протоколам, потратив на каждое дело по 16 секунд.

Корреспонденты отметили, что судьи часто копировали решения по сотням протоколов. Факты нарушений были практически одинаковые во всех производствах - менялись только личные данные нарушителей.

В ряде областей решения судей за нарушение режима самоизоляции были довольно жесткими.

Татарстан занял лидирующую позицию по количеству обвинительных приговоров. После него следуют Башкортостан и Краснодарский край.

Всего полицией РФ было направлено в суды 360 000 протоколов по поводу нарушений режима самоизоляции.

Чаще всего гражданам назначались денежные штрафы, реже судьи ограничивались только предупреждением. Кроме обычных жителей, штрафовались и юридические лица, включая парикмахерские, больницы и церкви.

По данным приложения «Социальный мониторинг», предназначенного для контроля за соблюдением режима самоизоляции инфицированными коронавирусом и теми, кто контактировал с ними, москвичам выписали 54 000 штрафов.

В СМИ сообщается, что граждане страны были оштрафованы в общей сложности на 407 000 000 рублей. Прогнозируется увеличение этого показателя до 636 000 000 рублей.