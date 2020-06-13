Туроператоры усомнились в том, что Европа откроет границы перед россиянами в июле

Существует большая вероятность того, что Россия не попадет в список стран, для граждан которых с 1 июля 2020 года государства-участники Евросоюза откроют свои границы. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В ведомстве полагают, что Европа может оставить свои границы для россиян закрытыми по той причине, что количество новых случаев ковид-инфицирования на территории России все еще большое.

В список стран, для которых ограничения могут снять уже со следующего месяца, могут попасть Албания, Босния и Герцеговина, Косово, а также Черногория, Северная Македония и Сербия. По мнению эпидемиологов, эпидобстановка там на порядок лучше, нежели в других странах Евросоюза.Кроме того, границы для граждан РФ могут остаться закрытыми по той причине, что страна не соблюдает так называемый принцип «взаимности».

Когда весь мир готовится открыть границы, Россия отмалчивается об аналогичных мерах. Ранее сообщалось, что границы внутри Шенгена в Европе начнут открывать с 15 июня, а внешние будут держать закрытыми до конца месяца.