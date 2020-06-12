«Духовник Поклонской» отказался покидать монастырь без полиции

Сегодня, 20:10

Ольга Громова

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«Духовник Поклонской» отказался покидать монастырь без полиции

Скандальный схиигумен Сергий, который из-за своих проклятий подвергся санкциям со стороны митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, записал новое свое видеообращение. В нем он предупредил, что добровольно территорию женского монастыря «Спорительница хлебов» покидать не намерен и уйдет лишь в сопровождении полицейских.

Новое обращение Сергия адресовано митрополиту лично. И это при том, что находиться он должен на территории Иоанно-Богословского мужского скита, как того требует указ митрополита.

«Вам придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией», – обратился Сергий к митрополиту.

Он добавил, что ему и его сестрам просто некуда идти.

Ролик, судя по всему, снимался в келье монаха. Интерьер обращает на себя особое внимание. Кроме икон там есть портрет патриарха Алексия II (предшественник патриарха Кирилла), но больше всего удивляет фото Иосифа Сталина. Оказалось, ему тоже нашлось там место.

Напомним, схиигумен Сергий - духовник ряда многих отечественных селебритис, но в медиа-пространстве его больше знают как духовника Поклонской. За проклятия в адрес властей, запрещавших службы из-за пандемии коронавируса, с него сняли крест и запретили служение.

Отметился он и другими резонансными высказываниями. В частности, заявил, что эпидемия - это повод для того, чтобы начать чипирование людей. И оно якобы уже началось.

За распространение заведомо ложной информации священника привлекут к ответственности. На него составили протокол, рассматривать который будет Верхнепышминский городской суд.

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