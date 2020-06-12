Soha: Россия удивит Запад военным сюрпризом на Параде Победы

Сегодня, 13:53

Александр Зуев

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Soha: Россия удивит Запад военным сюрпризом на Параде Победы

На параде, посвященном празднику Великой Победы, который состоится 24 июня, Россия планирует продемонстрировать несколько новинок. Речь идет о новейшей тяжелой огнеметной системе ТОС-2 «Тосочка», созданной на базе ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». У нее улучшили тактико-технические характеристики и снабдили новым вооружением, которое может навести ужас на потенциальных противников России. 

Как пишет издание Soha, российские огнеметные системы - уникальное и непревзойденное оружие. Благодаря использованию передовых технологий их могут использовать для решения сложнейших задач. 

Не исключено, что на параде появится и передовая модификация «Панцирь-С 1», пишет ПолитРоссия.

Всего в параде задействуют 225 единиц военной техники, в том числе и машины периода Великой Отечественной войны - танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100. По главной площади страны пройдут около 14 тысяч солдат и офицеров, а в небе над столицей можно будет увидеть 55 самолетов и 20 вертолетов.

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