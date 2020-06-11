На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников

На Амурском газоперерабатывающем заводе, что сейчас лишь строится, у 136 сотрудников выявили коронавирус.
В Амурском регионе - две точки с высокими показателями COVID-9 - Благовещенск и Свободный. На АГПЗ "официальных" больных коронавирусом 112 человек. Было больше, но 24 пациента уже успели выздороветь. Больничных коек и тестирования для рабочих, по словам губернатора, достаточно. Другие регионы прислали сюда 64 медика, которые прикреплены к свободненской горбольнице и подготовлены к возможному развитию ситуации. Обстановка по этим точкам находится на контроле у администрации, подчеркнул Василий Орлов. Что касается Свободного, то здесь закрытый режим продлен и продолжается самоизоляция для людей, входящих в группу риска и приезжих вахтовиков.
Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса. Но, тем не менее, это не повод для расслабления.
Также глава отдельно рассмотрел заблуждение многих жителей области, полагающих, что здесь все давно переболели COVID-19. Орлов уточнил, что, по статистическим данным, число людей с антителами ничтожно мало.
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