На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников

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На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников

На Амурском газоперерабатывающем заводе, что сейчас лишь строится, у 136 сотрудников выявили коронавирус.

По заявлению губернатора Амурской области Василия Орлова, которое он сделал после заседания оперативного штаба, в регионе "коронавирусная" ситуация будет напряженной как минимум до начала июля: "Больницы сейчас работают с серьезной нагрузкой. Мы эту ситуацию прогнозировали, но предполагали значительный рост заболеваемости в конце мая-начале июня, наблюдаем сдвиг на две недели. Ситуация будет напряженной, скорее всего, до начала июля".

В Амурском регионе - две точки с высокими показателями COVID-9 - Благовещенск и Свободный. На АГПЗ "официальных" больных коронавирусом 112 человек. Было больше, но 24 пациента уже успели выздороветь. Больничных коек и тестирования для рабочих, по словам губернатора, достаточно. Другие регионы прислали сюда 64 медика, которые прикреплены к свободненской горбольнице и подготовлены к возможному развитию ситуации. Обстановка по этим точкам находится на контроле у администрации,  подчеркнул Василий Орлов. Что касается Свободного, то здесь закрытый режим продлен и продолжается самоизоляция для людей, входящих в группу риска и приезжих вахтовиков.

Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса. Но, тем не менее, это не повод для расслабления. 

"Мы сейчас подходим к пику", - подчеркнул Орлов. 

Также глава отдельно рассмотрел заблуждение многих жителей области, полагающих, что здесь все давно переболели COVID-19. Орлов уточнил, что, по статистическим данным, число людей с антителами ничтожно мало. 

"Я абсолютно уверен, что жители не переболели опасным вирусом, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться и верить этим слухам", - подытожил губернатор.
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